YPG, TSK’nın karşısına karakol kurdu

Suriye’de çıkan iç savaş sonrası kontrolüne geçirdiği birçok bölgede karakol kuran YPG/PYD, şimdi de Fırat nehrinin yanı başında karakollar kuruyor. Sınır karakollarında güvenlik önlemlerini arttıran TSK ise her türlü tehdide karşı 24 saat teyakkuz halinde bekliyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası ülkenin kuzeyi, Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan birçok noktayı kontrolüne geçiren YPG, şimdi de Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan 2 Türk karakolunun karşısına karakol kurdu. Fırat Nehri kıyısında bulunan Köprübatı Hudut Karakolunun karşısındaki Zormağara Köyü ile Ziyaret Hudut Karakolu karşısındaki Suriye'nin Ziyaret köyünde karakollar kurdu.

BAYRAK, HENDEK VE KUM BARİKATI

Karakol şeklinde kurulan yapıların çevresinde hendek kazan YPG'liler, aynı zamanda kum torbaları ile mevzi ve barikat yaptıkları nöbet kulelerine ise YPG ve YPJ bayrakları astı. Kara yoluyla gelen ağır silahlar, zırhlı araçlar ve yakıt tankerlerinin de Fırat Nehri çevresindeki bu noktalara dağıtıldığı iddia ediliyor. YPG'nin, ABD'nin verdiği silahları 13 ayrı depoda sakladığı ve 2 bin ABD askerinin, YPG ile aktif işbirliği halinde oldukları ileri sürülüyor.

TSK 24 SAAT TEYAKKUZDA

Diğer yandan, Türkiye tarafında bulunan Köprübatı ve Ziyaret Hudut Karakollarında ise 24 saat termal kameralarla nöbet tutan askerler, sürekli zırhlı araçlarla devriye halinde. Fırat'ın batısında başlayan duvar örme çalışmalarının ise Türkiye sınırı boyunca Fırat'ın doğusunda da devam ettiği gözlendi. Tank namlularının dönük olduğu Suriye tarafından gelebilecek her türlü tehdide karşı sürekli teyakkuzda olan Türk askeri, kuş uçurtmuyor. Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı da sürüyor. (İHA)