Yumurtayı kırdığında içinden çıkan kırmızılığın ne olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi!

Gary Ashmore isimli çifti, tavuğunun yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde devasa büyüklükte bir yumurta ile karşılaştı. Yumurtayı kırdığında ise şaşkınlığı bir kat daha arttı.

Gary Ashmore isimli çifti, tavuğunun yumurtalarını toplamak için kümese gittiğinde devasa büyüklükte bir yumurta ile karşılaştı. Yumurtayı kırdığında ise şaşkınlığı bir kat daha arttı.

Gary Ashmore isimli çiftçi her gün gittiği kümeste tavuğundan yumurta almak için girdi. Gertrude ismini verdiği tavuğunun devasa boyutta bir yumurta yumurtladığını gören adamı büyük bir sürpriz bekliyordu. Yumurtaları aldıktan sonra kırmak için bir kap alan Gary, gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı.

Gertrude adını verdiği tavuğun özel bir tavuk olduğunu anlayan Gary, kırdığı yumurtanın içerisinde bir yumurta daha olduğunu gördü. Gary o anları kamera ile kaydetti.

İşte yumurtanın içinden çıkan yumurta :