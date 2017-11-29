Yunan polisi DHKP-C’lilerin evinde bomba buldu

Yunanistan'da önceki gün yapılan baskınlar sonrasında ele geçirilen terör örgütü DHKP-C üyesi 9 kişinin sorgusu başladı. Bugün başkent Atina'da yeni bir oeprasyon düzenlendi. Reuters'a konuşan kaynaklar baskınlarda bomba malzemesi bulunduğunu açıkladı.

Hafta başında gözaltına alınan 9 Türk vatandaşının sorgulaması bugün gerçekleşti. Yunan basını gelişmeye büyük ilgi gösterirken, 8’i erkek 9 zanlı özel ekipler eşlliğinde savcılığa götürüldü.

Yunanistan’da yakalanan terör örgütü DHKP-C’lilerin sorgusunda örgüt ile ilgili sorular sorulduğu kaydedilirken bugün eş zamanlı olarak 3 farklı adrese baskın düzenlendi.

Baskında kavanozlar içinde tanımlanamayan cisimler bulunurken yapılan inceleme sonunda bunların patlayıcı madde yapımında kullanılmak için geliştirilen malzemeler olduğu belirtildi.