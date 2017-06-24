Yunanistan’dan İncirlik açıklaması: Türkiye’yi zayıflatır

Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik'e açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan yetkili, İncirlik'teki NATO ve ABD güçlerinin Girit’teki üsse taşınması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek bu ihtimalle ilgilendiklerini çünkü bunun Türkiye’yi zayıflatacağını söyledi.

Almanya ve Türkiye arasında yaşanan İncirlik krizinin ardından Yunan yetkililerden açıklama geldi. Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan Sputnik’e konuşan bir kaynak, İncirlik üssündeki NATO ve ABD güçlerinin Girit’teki üsse taşınması konusunun karmaşık bir konu olduğunu belirtip, “Üssün İncirlik’ten çıkarılmasına ilgi duyuyoruz çünkü bu Türkiye'yi zayıflatır ve konumunu sarsar” dedi.

İsmini açıklamayan kaynak, İncirlik'teki ABD savaş uçaklarının Kerpe Adası'na da taşınabileceğini söyledi. Öte yandan kaynak, Girit'teki ABD üssüyle ilgili anlaşmanın 10 yıl uzatılmasını uygun bulduğunu belirtti: “Anlaşmanın 1 yerine 10 yıl uzatılmasıyla daha fazla yatırım çekeceğini düşünüyoruz. Adada, düzenli tatbikat düzenleyen ABD için daimi üs düzenlenebilir.”