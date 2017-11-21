Yunanistan’dan KKTC’yi ekarte etme zirvesi

Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Mısır, Türkiye'ye karşı bir etkinlikte bir araya geldi.

Kıbrıs Rum Kesimi evsahipliğinde düzenlenen 5. 3’lü Enerji Zirvesi’nde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum lider Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi bir araya geldi.

3’lü görüşme sonrasında basının karşısına çıkacak üç ismin, Kıbrıs’ta çıkarılan veya aranan doğalgazın Türkiye yerine farklı yollardan pazarlanması gündeme getiriliyor. Benzer toplantı ve zirveleri İsrail yönetimiyle birlikte de düzenleyen Yunanistan yönetiminin, Türkiye ve KKTC’yi ekarte etmek için çabalarının bir ürünü olarak düzenlenen etkinlikte toplu fotoğraf çekildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs basınında yer alan haberlerde Ankara ve KKTC yönetimlerinin büyük tepki gösterdiği belirtildi. Haberlerde Dışişleri Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin gerçekleştirmekte olduğu Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde imzalanan ikili anlaşmaların yanı sıra bugün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Mısır-Yunanistan üçlü görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak işbirliği anlaşmalarının Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde bağlamadığı ve yok hükmünde sayılacağı ifade edildi.