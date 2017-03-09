Yurtta facia: Kızların kaldığı bölümde çıkan yangında 21 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir yurtta çıkan yangında en az 21 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir yurtta çıkan yangında en az 21 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Başkent Guatemala City’nin 25 kilometre güneydoğusundaki San Jose Pinula’daki yaşanan korkunç olayda yangının, yurtta kalanlar tarafından başlatılmış olabileceği ifade ediliyor.

Virgen de Asuncion adlı yurtta çıkan yangında 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Reuters’ın polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, facianın, aşırı kalabalık olduğu bilinen yurttan kaçmaya çalışan gençlerin yataklarını ateşe vermesiyle ortaya çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Salı günü yurtta çıkan bir isyana polis müdahale etmiş, 60 çocuk ise kaçmıştı.

YURTLA İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR

Virgen de Asuncion adlı yurt kapasitesinden fazla kişiyi barındırması sebebiyle eleştiriliyordu.

Normalde 600 kişinin kalması için inşa edilen yurtta yangın sırasında 800 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Aynı zamanda yurt hakkında daha önce tacizlerin ve kaçışların gerçekleştiği iddiaları bulunuyordu.

Yurtta daha çok taciz kurbanları, evsiz ya da ıslahevlerinde cezasını tamamlamış çocuklar ve gençler kalıyor.

Yerel medya ise yurdun hakimler tarafından ıslahevi olarak da kullanıldığını öne sürüyor.

Ülkenin insan hakları savcısı Jorge de Leon ise şimdiye kadar yurttan 102 gencin özellikle yurtta kalan yaşı daha büyük gençler tarafından taciz edildiği için kaçtığını belirtti.

2013 yılında ise 14 yaşındaki bir kız yurtta kalanlar tarafından öldürülmüştü.