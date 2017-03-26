Son dakika… Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket edince…

Hong Kong'un en yoğun alışveriş merkezlerinden birinde yaşanan yürüyen merdiven arızası sonucu 17 kişi ölümden döndü.

İngiliz The Indepedent gazetesinde yer alan habere göre; 45 metre uzunluğundaki yürüyen merdiven bir anda ters istikamette hareket etmeye başladı.

Güvenlik kameralarına takılan görüntülere, insanların bir anda birbirlerinin üstüne yığıldığı yansıyor.

Çığlıkların duyulduğu videoda, bazı insanlar düşerken, bazıları tırabzanlara tutunarak ayakta kalmayı başarıyor.

South China Morning Post gazetesine konuşan bir kişi, “Yürüyen merdivenin çok hızlı olduğunu ve insanların bu nedenle derhal tepki veremediğini” söyledi.

Tanıkların ifadesine göre; ürküten olayda 14 kadın, 3 erkek yaralandı.