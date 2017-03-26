Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket edince…

Hong Kong'un en yoğun alışveriş merkezlerinden birinde yaşanan yürüyen merdiven arızası sonucu 17 kişi ölümden döndü.
Sozcu.com.tr
14:1226 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Yürüyen merdiven bir anda ters yöne hareket edince…
Hong Kong'un en yoğun alışveriş merkezlerinden birinde yaşanan yürüyen merdiven arızası sonucu 17 kişi ölümden döndü.

İngiliz The Indepedent gazetesinde yer alan habere göre; 45 metre uzunluğundaki yürüyen merdiven bir anda ters istikamette hareket etmeye başladı.

Güvenlik kameralarına takılan görüntülere, insanların bir anda birbirlerinin üstüne yığıldığı yansıyor.

Çığlıkların duyulduğu videoda, bazı insanlar düşerken, bazıları tırabzanlara tutunarak ayakta kalmayı başarıyor.

South China Morning Post gazetesine konuşan bir kişi, “Yürüyen merdivenin çok hızlı olduğunu ve insanların bu nedenle derhal tepki veremediğini” söyledi.

Tanıkların ifadesine göre; ürküten olayda 14 kadın, 3 erkek yaralandı.

Son güncelleme: 14:1826.03.2017
Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar