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Zarrab davasında flaş gelişme…

ABD'de devam eden kritik davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Reza Zarrab'ın tanık kürsüsüne oturmasının ardından davanın tek sanığı haline gelen Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Sozcu.com.tr
18:3014 Aralık 2017
Dünya
Zarrab davasında flaş gelişme…
ABD'de devam eden kritik davada sürpriz bir gelişme yaşandı. Reza Zarrab'ın tanık kürsüsüne oturmasının ardından davanın tek sanığı haline gelen Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı.

Zarrab’ın başsavcılıkla işbirliği yapmasının ardından bugün Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tanık olacağı açıklandı. Atilla’nın tanık kürsüsüne pazartesi günü oturacağı belirtildi.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: 18:3214.12.2017
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