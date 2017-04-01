Zarrab davasında kritik gelişme: ‘Türk hükümeti’ ilk kez mahkeme belgelerine girdi

Reza Zarrab davasının resmi belgelerinde ilk kez "Türkiye hükümetinin" de adı geçti. Davaya bakan New York Güney Bölge Federal Savcı Vekili Joon Kim, mahkemeye yazdığı resmi yazıda, Reza Zarrab tarafından avukatları arasında dahil edilen Rudolph Giuliani'nin, "aynı anda hem Zarrab'ı, hem de Türkiye hükümetini temsil ettiğini, bunun da yargılama sürecinde çıkar çatışmasına neden olabileceğini" bildirdi.

Reza Zarrab davasının resmi belgelerinde ilk kez "Türkiye hükümetinin" de adı geçti. Davaya bakan New York Güney Bölge Federal Savcı Vekili Joon Kim, mahkemeye yazdığı resmi yazıda, Reza Zarrab tarafından avukatları arasında dahil edilen Rudolph Giuliani'nin, "aynı anda hem Zarrab'ı, hem de Türkiye hükümetini temsil ettiğini, bunun da yargılama sürecinde çıkar çatışmasına neden olabileceğini" bildirdi.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de Zarrab davasına “bir şekilde taraf olduğu” resmi kayıtlara geçirilmiş oldu.

Mahkemeye sunulan savcılık yazısında, Giuliani’nin bağlı olduğu Greenberg Traurig LLP adlı avukatlık şirketinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ni de temsil ettiği bilgisinin, kamuoyuna açık belgelerde yer aldığı vurgulanarak, şöyle denildi;

“GIULIANI, BİR MÜVEKKİLİ ADINA, DİĞER BİR MÜVEKKİLİ İLE GÖRÜŞÜYOR…”

“Yargılama sürecinde potansiyel çıkar çatışması, Greenberg Traurig firmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtlı temsilcisi olması gerçeğinden ortaya çıkmaktadır. Giuliani, firmasının bir müvekkili ile -ki bu durumda Türkiye Cumhuriyeti oluyor-, bir başka müvekkili adına pazarlık yapıyor- bu da davalı Reza Zarrab oluyor-. Dolayısıyla mahkemenin, her iki tarafı da aynı anda temsil etmesinin, Giuliani’nin davalı Zarrab’ı etkili şekilde savunmasına olumsuz etki edebileceğinin, Zarrab tarafından tüm açıklığıyla anlaşılmasını sağlaması gerekir.”

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Yazıda, bir başka çıkar çatışmasının da Giuliani’nin firmasının aynı zamanda Zarrab’ın dolandırdığı iddia edilen bankaları temsil etmesi olduğunu vurgulayan Savcı, bu çerçevede Zarrab’ın “durumu anlaması” ve Giuliani ile devam edip etmeyeceğine karar vermesi için duruşma yapılması gerektiğini ifade etti.

“GIULIANI GEÇEN AY ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ”

Savcı Kim’in imzasıyla sunulan aynı yazıda, Rudolph Giuliani’nin geçen ay Türkiye’ye gelerek bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Zarrab davası hakkında görüştüğü bilgisi de yer aldı.

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Yazıda, Giuliani’nin beraberinde Zarrab’ın yine yakınlarda avukatları arasına dahil ettiği, ABD’nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’le birlikte Türkiye’ye giderek Erdoğan’la görüştükleri, bu bilginin de bizzatZarrab’ın avukatları tarafından mahkemeye teyit edildiği vurgulandı. Yazıda, bu durum “çıkar çatışmasının” delili olarak ortaya konuldu.

“GIULIANI VE MUKASEY’İN TAM OLARAK NE YAPACAĞI ORTAYA ÇIKARILMALI”

Savcılık yazısında, Zarrab’ın savunma ekibinin mahkemeye “Giuliani ve Mukasey duruşmalara katılmayacak, savcılıkla ceza pazarlığına girişmeyecek” bilgisini verdikleri de belirtilerek, bu iki avukatın “tam olarak ne yapacağının” belirlenmesi açısından da bir duruşma yapılmasının “elzem olduğu” vurgulandı.