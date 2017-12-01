Zarrab konuştu jüri uyudu!

Hakan Atilla/Reza Zarrab davasında iki gündür uyuyan jüri, hakim Berman'ı isyan ettirdi. Berman bugünkü duruşmanın ardından heyetini toplayarak söz konusu jüri üyesini heyetten çıkardı. Hakim Berman "Çok iyi bir adama benziyordu. Epey de derin uyudu" dedi. Söz konusu jüri üyesine duruşmada bir avukat da "Bu davada uyuyabiliyorsan her yerde uyuyabilirsin" diye tepki gösterdi.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York'ta devam eden duruşmada ifade vermeye devam etti. Bugünkü duruşmaya, ‘uyuyan jüri üyeleri’ damgasını vurdu.

Bugünkü duruşmadan sonra mahkeme hakimi Richard Berman, toplantı düzenlendi. Berman toplantıda jüri üyelerinden birinin uyumasını değerlendirdi ve söz konusu jürinin bundan sonra duruşmalara katılmayacağını açıkladı.

“EPEY DE DERİN UYUDU”

Hakim Berman, “Bence salonda olan bitenleri izleyemeyen bir jüri görevini yerine getiremez” dedi. Berman, söz konusu jüri üyesinin 2 gündür duruşmaların büyük kısmını uyuyarak geçirdiğini belirterek “Çok iyi bir adama benziyordu. Epey de derin uyudu” diye konuştu. Uyuduğu için heyetten atılan jürinin yerine 6 yedek jüri adayından birisinin seçileceği öğrenildi.

AVUKAT BİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ!

Duruşmalar sırasında ‘uyuyan jüri’ye avukatlardan biri de tepsi göstermiş ve “Bu davada uyuyabiliyorsan her yerde uyuyabilirsin” diye çıkışmıştı.

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