Zarrab o kadar çok itiraf etti ki! Hakim haline acıdı…

ABD'de görülen davada Reza Zarrab o kadar çok konuştu ve 'itiraflarda' bulundu ki hakim Richard Berman haline acıdı. 'Sesi kısılmasın diye' Hakim Berman, Reza Zarrab'a 'boğaz pastili verilmesini' istedi.

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, ABD’nin New York kentinde devam eden duruşmada ifade vermeye devam ediyor. Salı günü başlayan davada İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab; Çarşamba ve Perşembe günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Duruşmalarda Zarrab, İran'a yönelik ambargoyu nasıl deldiğini tüm detaylarına kadar anlatmış ve eski bakan Zafer Çağlayan ile eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan için de rüşvet iddialarında bulunmuştu. Zarrab bugünkü duruşmada da ifade vermeye devam etti.

HAKİM HALİNE ‘ACIDI’ PASTİL TALİMATI VERDİ!

Zarrab kendisine dinletilen tapelerden, sözlü olarak sorulan sorulara kadar tüm iddialara tek tek yanıt verdi. Sık sık kürsüye gelen Zarrab, yaptığı işlemleri adeta sınıfta ders anlatır gibi anlattı. Duruşmanın öğle arasında ise mahkeme hakimi Richard Berman ‘çok konuşan' Zarrab'a, ‘boğaz pastili verilmesini’ istedi. Pastilin öğle molasında Zarrab’a verildiği öğrenildi.