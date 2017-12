Zarrab’ın eski hücre arkadaşından flaş iddia: “Zarrab bana tecavüz etti”

ABD'de, İran'a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla yargılanan Reza Zarrab'ın hücre arkadaşı, Zarrab'ı "kendisine tecavüz ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla" mahkemeye verdi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin New York’ta görülen İran yaptırımlarını delme iddiasıyla açılan davayı takip eden muhabiri Benjamin Weiser, Reza Zarrab’la ilgili şoke edici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Weiser’in NYT’da yayınlanan haberine göre; Manhattan hapishanesinde Zarrab’la aynı hücreyi paylaşan bir mahkûm, Zarrab’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek dava açtı. Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello, iddiaları “ölçüsüz” olarak nitelendirdi.

Dün açılan davaya konu eylemlerin Kasım 2016-Mart 2017 arasında yaşandığı ifade edildi. Adı açıklanmayan mahkûmun 60’lı yaşlarının başında olduğu belirtildi. Davacı, “O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikayetçi de olamadım” dedi. Davacının avukatı Alexei Schacht’a göre cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı.

İddiaya göre; Zarrab, devletin sağladığı avukat tarafından savunulan mahkûm için özel avukat tutma ayrıca Afrika’daki ailesine para gönderme teklifinde de bulundu. Dava dosyasında söz konusu mahkûmun, “daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı” ve “karşı koyamadığı” iddiası da yer aldı.

Breaking: A former cellmate of Reza Zarrab, the star government witness in the Iran sanctions trial, sued Zarrab in New York, accusing him of raping and sexually abusing him in jail. Zarrab’s lawyer called the allegations “outrageous.”https://t.co/PrqCp9VjMA

