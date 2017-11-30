Zarrab’ın sözleri ABD basınında

İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olduğu "İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi" davasını ABD basını yakından takip ediyor. Zarrab'ın eski bakan Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini söylemesi ABD basınının manşetlerinde yer aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, New York Times, Washington Post ve NBC gibi kuruluşlar da dahil olmak üzere, birçok basın kuruluşu ve gazeteci duruşmayı mahkeme salonundan takip etti.

Gazeteciler salonda yaşananları Twitter’dan canlı olarak paylaştı. Dava ABD’deki birçok önde gelen gazete ve televizyonun da öne çıkan gündem maddelerinden oldu.

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NYT: ZARRAB BAKANA RÜŞVET VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

“Hapishane kıyafetleri içinde cılız bir adam tanık kürsüsüne çıktı ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları ihlal eden milyar dolarlık planın bir parçası olarak Türk Ekonomi Bakanı’na nasıl rüşvet verdiğini anlattı….

“Zarrab, (Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan) Atilla aleyhine ifade verirken, bir savcı Zarrab’a neden Amerikalı yetkililere yardım etme yolunu seçtiğini sordu. Zarrab’ın cevabı pragmatikti…

“Zarrab ‘İş birliği, sorumluluğu kabul etmenin ve hapisten çıkmanın en kolay yoluydu’ dedi.

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“Zarrab tanık olarak katıldığı ilk duruşmada, savcılık ile iş birliğine nasıl karar verdiğine ve planın nasıl uygulandığına odaklandı. Çağlayan’a onlarca milyon dolar rüşvet verdiğini söyleyip, bu ödemelerin kayıtlarını jüri heyetine gösterdi.”

New York Times Zarrab’ın Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI gözetiminde, bilinmeyen bir yerde tutulduğunu hatırlattıktan sonra, duruşmada yaşanan şu diyaloğu aktarıyor:

“Savcı Sidhardha Kamaraju, Zarrab’a ‘İstediğin gibi girip çıkabiliyor musun?’ diye sordu. Zarrab ise ‘Kesinlikle hayır’ cevabını verdi.”

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TIRAŞ OLMUŞTU, SAKİN GÖRÜNÜYORDU

“Genellikle sık, koyu sakalıyla görülen 34 yaşındaki Zarrab duruşma için tıraş olmuştu. Sorgulanırken sakindi. Sorulara doğrudan savcının gözlerine bakarak, tercüman yardımıyla nazik bir tonla ve ağırbaşlı bir tavırla cevap verdi.

“Yaptırımlardan kurtulmak için izlediği metodları anlatırken ise daha hareketliydi. El kol hareketleri yapıyor ve hızlıca gözlerini kırpıyordu.

“Savcı Kamaraju Zarrab’dan tanık kürsüsünden inip planın nasıl işlediğini şemayla çizerek anlatmasını istediğinde, Zarrab neredeyse bir işletme okulu eğitmeni edasıyla, renkli kalemlerle çizgiler ve kutucuklar çizerek, planı anlatmaya koyuldu.

“Çizimi bitirdikten sonra hakim Richard Berman Zarrab’a, parayı transfer edilemeyecek bir yerden transfer edilebilecek bir yere ulaştırmak için ortalama kaç farklı işlem gerçekleştirmesi gerektiğini sordu. Zarrab saydıktan sonra ‘Minimum 10’ cevabını verdi.

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“Zarrab nadiren rahatsız göründü. Sanık Atilla’nın kimliğini doğrularken sandalyesinde kıpırdandı ve bardaktan bir yudum su aldı.”

WASHINGTON POST: TUTUKLU DEĞİŞİMİ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Washington Post da Zarrab’ın ifade verirken sakin olduğuna dikkat çekiyor. Zarrab’ın ifadesini tamamlamasının birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Haberde Zarrab’ın ABD hapishanesinden çıkabilmek için, avukatları aracılığıyla ABD ve Türkiye arasında tutuklu değişimi anlaşması yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

“Zarrab salıverilmek için, seçkin ve siyasi bağlantıları olan Amerikalı avukatlar tutarak, ABD ve Türkiye arasında bir tutuklu değişimi anlaşması yapılmasını denedi. (Zarrab’ın bu iş için tuttuğu avukatlar) Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in bu girişimleri başarısız oldu.”

NBC: ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ GERİYOR

ABD’li basın kuruluşu NBC’nin internet sayfasındaki haberinin başlığı “Zarrab’ın tanık olduğu dava ABD-Türkiye ilişkilerini geriyor”.

Haberde Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmaya karar verene kadar soruşturmanın baş sanığı olduğu hatırlatılıyor.

Dünkü oturumda jüri heyetine Zarrab’ın eski ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a yaptığı ödemelerin listesini gösterdiği ancak asıl meblağın daha çok olduğuna dikkat çekiliyor.

“Zarrab, listenin tüm ödemeleri içermediğini, Çağlayan’a gönderdiği paranın yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu tahmin ettiğini söyledi.