Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Zimbabve’de sel 246 can aldı!

Zimbabve'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 246 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı
23:493 Mart 2017
Dünya
Zimbabve’de sel 246 can aldı!
Zimbabve'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde 246 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı

Zimbabve’de, salı günü kuvvetli yağışların ardından sel meydana geldi. Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere, Zimbabve’deki selde 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 128 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin ise evsiz kaldığını bildirdi.

zz3

Zimbabve Ulaştırma Bakanı Joram Gumbo ise, selin ülkedeki ulaşımı olumsuz etkilediğini birçok otoyol ve köprülerin tamamen çöktüğünü söyledi.

z1

Gumbo, ülkedeki hasar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyon dolar bütçeye ihtiyaç duyduklarını aktardı.   İHA

Son güncelleme: 00:0204.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar