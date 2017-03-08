Zürih Belediyesi’nden iptal talebi!

Zürih Belediye Meclisi, Federal Hükümet’ten (Bundesrat) pazar günü Zürih’te “Referandum Öncesi Halk Buluşması“ isimli programa katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programını iptal etmesini talep etti.

Akşam saatlerinde Hollanda basını Çavuşoğlu'nun Rotterdam kentinde düzenleyeceği “Anayasa değişikliğine evet” mitingini iptal ettiğini duyurmuştu. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 Mart 2017 tarihinde Türkiye’deki referandum hakkında katılacağı etkinlikle ilgili Rotterdam Şehir Konseyi’ne yazdığı mektupta, salon sahibinin mekanın kullanılması için verdiği izni geri çektiğini bildirmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazar günü Almanya, Avusturya ve İsviçre'de görev yapan konsolos ve büyükelçilerle bir toplantı düzenleyecek, ardından Glattbrugg'da bulunan Hilton Hotel'de Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin organizasyonuyla Türk vatandaşlarıyla buluşacak.Zürih Belediye Meclisi, Federal Hükümet'ten (Bundesrat) pazar günü Zürih'te “Referandum Öncesi Halk Buluşması“ isimli programa katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun programını iptal etmesini talep etti.

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Zürih Belediye Meclisi güvenlik sorunu endişesi taşıdığını öne sürerek programın iptalini Federal Hükümet'ten talep etti. Belediye Güvenlik Dairesi Başkanı Urs Grob, büyük protestolar olabileceğine dikkat çekerek büyük önlemlerin alınması durumunda dahi programın güvenli ve huzur içersinde yapılamayacağını savunarak programın iptal edilmesini istedi.

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Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili, “Biz Dışişleri Bakanlığı olarak fikir ve düşünce özgürlüğüne çok önem veriyoruz“ açıklamasını yaptı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, tüm Türkiye Cumhuriyeti makamları ile olan diyaloglarda bunu defalarca dile getirdiklerini tekrarladı. Bakanlık düşünce ve fikir özgürlüğüne herkesin saygı duymasını gerektiğini açıklarken, Zürih Kanton Polisi ve Zürih Belediye Meclisi ile irtibatta olduklarını açıkladı.

İHA