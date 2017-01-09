Zygmunt Bauman kimdir? Ünlü felsefeci hayatını kaybetti

Ünlü filozof ve sosyolog Zygmunt Bauman 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Zygmunt Bauman kimdir?

Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen 91 yaşındaki Polonyalı düşünür Zygmunt Bauman yaşamını yitirdi.

ZYGMUNT BAUMAN KİMDİR?

Zygmunt Bauman, 19 Ekim 1925’te Polonya Poznan’da doğdu. Sosyolog ve filozof Bauman, postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını hem de genel kuramsal düzeyde sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınmaktadır.

Zygmunt Bauman, II. Dünya Savaşı patlak verene kadar, Polonya-Poznan’da yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra Sovyetler Birliği’ne taşındı ve savaşın ardından Varşova Üniversitesi’nde doktorasını yaparak Doçentlik sınavını verdi.

1954’ten itibaren aynı üniversitede Sosyoloji dersleri verdi. 1968 yılında Polonya Komünist Partisi’nden ayrıldı. Aynı yıl, politik nedenlerden dolayı sosyoloji prefesörlük unvanını kaybetti. İsaril’e göç etmek zorunda kaldı. 1971 yılında Bauman, Büyük Britanya’nın çağrısı üzerine, Leeds Üniversitesi’nde yeniden sosyoloji kürsüsüne sahip oldu. 1990’lara kadar orada çalışmalarını sürdürdü.

Zygmunt Bauman, 1980’li yıllardan itibaren, Modernizm ile Totaliterizm arasındaki bağlantılar üzerine hem kuramsal hem de sosyolojik incelemeleriyle öne çıktı. Özellikle Almanya’daki Nasyonalsosyalizm üzerinden Holocaust hakkındaki çözümlemeleri bu bağlamda önemli bir etki yaptı. Böylelikle, Modernizme içkin kavram ve kategorilerin Totaliterlikle doğrudan ya da dolaylı ilişkileri derinlikli olarak ve disiplinlerarası bir yöntemle ortaya konulmuş olundu.

Bauman, aynı zamanda postmodernizm hakkındaki çalışmalarıyla da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasal, etik ya da genel olarak kuramsal düzlemde postmodernizmin değerlendirilmesini yapmış ve açık anlaşılır fakat derinlikli de olan metinleriyle postmodernizmin ne olup olmadığını, ne tür olanaklar sağladığını göstermeye ve netleştirmeye çalışmıştır.

1989 yılında Amalfi Ödülünü ve 1998 yılında Theodor Adorno Ödülünü almıştır.