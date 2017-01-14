1. sınıf kitabında skandal içerik! Soruda, ‘Çocuk gelin’ ifadesi ve görseli kullanıldı

Mavideniz Yayınları'ndan çıkan ve 1. sınıflar için piyasaya sürülen ‘Etkinliklerle Okuma Yazma’ kitabındaki 'çocuk gelin' ayrıntısı şoke etti. Kitabın 12. fasikülündeki etkinlik olarak, ‘Aşağıdaki soruları okuyalım, uygun resimlerle eşleştirelim’ sorusu ve altında ‘Özge, küçük gelin oldu’ yazılı bir cümle ile çocuk gelin görseli kullanıldığı görüldü. Peki yayınevi sahibinin eleştirilere cevabı ne oldu?

Mavideniz Yayınları'ndan çıkan ve 1. sınıflar için piyasaya sürülen ‘Etkinliklerle Okuma Yazma’ kitabındaki 'çocuk gelin' ayrıntısı şoke etti. Kitabın 12. fasikülündeki etkinlik olarak, ‘Aşağıdaki soruları okuyalım, uygun resimlerle eşleştirelim’ sorusu ve altında ‘Özge, küçük gelin oldu’ yazılı bir cümle ile çocuk gelin görseli kullanıldığı görüldü. Peki yayınevi sahibinin eleştirilere cevabı ne oldu?

Mavideniz Yayınları, 1. sınıflar için yayınladığı kitabında bir skandala imza attı. Yardımcı kitap olarak kullanılan ‘Etkinliklerle Okuma Yazma' kitabının 12. fasikülün 6. sayfasında ‘Aşağıdaki soruları okuyalım, uygun resimlerle eşleştirelim' etkinliğinin altında ‘Özge, küçük gelin oldu' yazılı bir cümle ile çocuk gelin görseli kullanıldığını fark eden eğitimciler şoke oldu. Peki bu kitabın basılmasına nasıl izin verildi ve yayınevi sahibi gelen eleştirilere nasıl cevap verdi?

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’ın haberine göre, Mavideniz Yayınlarının 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan ‘Etkinliklerle Okuma Yazma' setinin 12. fasikülünde skandal bir ifade yer aldı. ‘Özge küçük gelin oldu' cümlesiyle eşleştirilecek olan bir kız çocuğuna gelinlik giydirildiği bir görsel kitapta yer alırken, yayının bu şekilde Talim Terbiye Kurulundan nasıl geçtiği ve kitapçılarda satıldığı sorusu akıllara geldi. Öğrencileri için tatil kitabı ararken bu etkinlik ile karşılaştığını söyleyen ve durumu gazetemize bildiren eğitimciler, görselin gözden kaçacak basit bir durum olmadığını söyledi.

YİĞİT: YAŞAMA DAİR GÜZEL OLAN ŞEYLER YOK EDİLİYOR

Eğitim Sen Kadın Sekreteri Ebru Yiğit, yayınevinin kitabı bu şekilde piyasaya sürmesinin küçük bir basım hatası olarak ele alınamayacağını ifade etti. Yiğit, “Kamuoyunda ailelerle ve velilerle bütün bu uygulamaların neden yapıldığını tartışmak gerekir. Bu ve benzeri şeylerin bir amacı var. Bu politika yalnızca AKP'nin cinsiyetçi olduğu, kadınlığa değer vermediği, kadınları toplumda ikinci sınıfa düşürmek istediği için yapılmıyor; AKP yeni bir toplum yaratırken kadına, yaşama dair güzel olan ne varsa onu yok etmeye çalışıyor. Dindar, kindar, ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş, birbirinden nefret eden toplum modelini yaratırken bu toplum modelini çocuklar üzerine inşa etmeye çalışıyor” dedi.

‘EVDE ERKEĞİN, TOPLUMDA DEVLETİN DENETİMİ'

14 yıl boyunca ve özellikle OHAL sürecindeki baskı ve şiddet politikalarına karşı AKP'yi en ciddi şekilde zorlayan kesimin kadınlar olduğuna dikkat çeken Yiğit, AKP'nin savaş, baskı, ayrımcılık politikalarında güçlü bir muhalefet odağı olarak kadınları gördüğünü belirtti. Bundan dolayı da kadını tekrar eve döndürmek için iki türlü bir politika ürettiğini söyleyen Yiğit şu şekilde devam etti: “Bunlardan bir tanesi kadınların haklarını gasbederek, kadına şiddeti teşvik etmek, bir diğeri de geleceğini garanti altına almak için geleceğin özgür kadınlarının yaratılmasını engellemek. Onu da bugünden kız çocuklarının eğitimini cinsiyetçi temelde şekillendirerek yapıyor. Çocuklar küçücük yaşta evlensin, evde erkeğin, toplumda da devletin denetimi altında olsun istiyorlar. Eğitimdeki cinsiyetçi müdahaleleri bu nedenle. Bir yerde ‘küçük gelin' örneğine rastlıyoruz, başka bir hikayede anne tavşanın başını kapatıp ‘Aman kızım, babana kocana karşı gelme' şeklinde konuşturulmasıyla karşımıza çıkıyor; bir başka örnekte ise ‘Kadın kocasına köle olmalıdır, kurban olmalıdır, olmazsa dayağı hak eder' gibi örneklerle. Örtük (gizli) öğrenme yoluyla kız çocuklarının bilincine itaat etme empoze ediliyor. Bunlar istisna değil, AKP'nin yaratmak istediği dindar, kindar, cinsiyetçi neslin oluşturulma çabaları.” Yiğit, AKP'nin ve Milli Eğitimin eğitim politikalarının eğitime yansımasının bu şekilde olduğunu kaydetti. Yiğit, piyasada böyle kitapların dağıtıldığını ve Milli Eğitimin bu kitaplara müdahale etmediğini dile getirdi.

KİTABIN HAZIRLAYICISI: ÇOCUKLARA ETKİNLİKLERDE GELİNLİK GİYDİRMİYORLAR MI?

Kitabın hazırlayıcısı Ahmet Küçükaydın ise o cümleyi yazarken şenliklerde, düğünlerde gelinlik giydirilen çocuklara atıf yaptığını söyledi.

Niyetinin erken yaşta evlenmeye özendirmek olmadığını iddia eden Küçükaydın, “Cümledeki amaç g harfini vurgulamaktı. Çocuklara etkinliklerde gelinlik giydirmiyorlar mı? Şirin de oluyor çocuklar. Böyle bir niyetim asla yok. Masumane düşünülmüş bir şey. O bakış açısıyla yazılmış bir şey değil” diye konuştu.