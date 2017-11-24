102 yaşındaki Mülkime Öğretmen: Öğrencilerinize Atatürk’ü öğretin

102 yaşındaki emekli öğretmen Mülkime Fıratoğlu, “Atatürk’ü anlatırken benim çocuklarım nefes almadan dinlerdi. Öğretmenlerden tek isteğim, çocuklara Atatürk’ü öğretsinler” diye konuştu.

Uzun yıllar Anadolu’da sınıf öğretmenliği yapan 102 yaşındaki Mülkime Fıratloğlu, meslektaşlarından öğrencilerine Atatürk’ü öğretmesini istedi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki emekli öğretmen Mülkime Fıratoğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin kuruluşuna ve Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti. İzmir Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar Anadolu'da sınıf öğretmenliği yapan Fıratoğlu, Nutuk'u yanından ayırmıyor, kitap okumayı ve şiir yazmayı sürdürüyor.

İzmir Öğretmen Okulu'nda son sınıf öğrencisiyken Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için öğretmenlerinin kendisini Ankara'ya resmi törenlere götürmek istediğini ancak izci kıyafeti olmadığı için gidemediğini anlatan Mülkime Fıratoğlu, “O zaman izci kıyafeti de çok pahalı, benim de tenis kıyafetim var. ‘Hocam benim param yok izci kıyafeti alamam' dedim, gitmedim. Eğer izci kıyafetim olsaydı Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarında Atatürk'ün önünden resmi geçit yapacaktık, Atatürk'ü görebilecektim ama olmadı” dedi.

Öğretmenlerden tek istediğinin çocuklara Atatürk'ü anlatmaları olduğunu söyleyen Mülkime Fıratoğlu, “Atatürk'ü anlatırken benim çocuklarım nefes almadan dinlerdi. Öğretmenlerden tek isteğim, çocuklara Atatürk'ü öğretsinler” dedi.