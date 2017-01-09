15 bin öğretmen ataması yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun kamuya 60 bin yeni kadro alınacağı ve bunun büyük bir kısmının MEB'e olacağını açıklamasının ardından, gözler öğretmen atamasına çevrildi. Yasa gereği Şubat ayında öğretmen ataması yapılması beklenirken, gelen bilgilere göre MEB'e ne kadar kadro verileceğini Maliye Bakanlığı tarafından henüz belirlenmedi. Birkaç gün içinde Maliye Bakanlığı'ndan düğümün çözülmesi ve Şubat ayında 15 bin öğretmenin atanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun kamuya 60 bin yeni kadro alınacağı ve bunun büyük bir kısmının MEB'e olacağını açıklamasının ardından, gözler öğretmen atamasına çevrildi. Yasa gereği Şubat ayında öğretmen ataması yapılması beklenirken, gelen bilgilere göre MEB'e ne kadar kadro verileceğini Maliye Bakanlığı tarafından henüz belirlenmedi. Birkaç gün içinde Maliye Bakanlığı'ndan düğümün çözülmesi ve Şubat ayında 15 bin öğretmenin atanması bekleniyor.

Şubat ayında yapılması beklenen öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı’ndan onay gelmesinin beklendiği kaydedildi. Gelen bilgilere göre, Maliye Bakanlığı’nın onaylaması halinde, Şubat ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleşebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun geçtiğimiz günlerde “2017 yılı 60 bin kamuya yeni alım yapılacak. Bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci güçlü alımı İçişleri Bakanlığı, diğeri de Sağlık Bakanlığına olacak” açıklamasının ardından gözler yasa gereği şubat ayında yapılması gereken öğretmen atamalarına çevrildi.

Alınan bilgilere göre, kamuya alınacak 60 bin personelin 30 bininin MEB için olup olmadığı belli değil. 30 bin kadronun MEB’e verilmesi halinde, öncelikle Maliye Bakanlığı üzerinden Bakanlar Kurulu’na gidip onaylanması gerekiyor. Bununla birlikte kadro planlamasını MEB yapacak. 30 bin öğretmen kadrosu alınması durumunda sözleşmeli öğretmen alım düzenlemesi gereği üç katı adayla mülakat yapılacağından, 90 bin kişiyle Ağustos ya da Şubat ayında görüşme yapılmasının mümkün olmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle 15 bin öğretmenin şubat ayında, diğer 15 binin de ağustos ayında atanması bekleniyor.

MALİYE’DEN KADRO SAYISI BEKLENİYOR

Ancak henüz öğretmen atamalarının kesin olmadığı, Maliye Bakanlığı’ndan kadro sayısının beklendiği belirtiliyor. CHP Bursa Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Ceyhun İrgil, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin şu anda ihraç olan veya açığa alınanlarla birlikte 100 bine yakın öğretmen açığı var. Binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Öğretmenlerin bu konudaki umutları çok yüksek. 2016’da gerçekleşen KPSS’nin geçerliliğini yitirmeden, bu sınava giren insanların MEB’in söz verdiği gibi ve kendi koydukları yasaya göre Şubat ayında atama yapması doğal ve beklenen bir durumdur” dedi.

İRGİL: 15 BİN ATAMAYA İZİN VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ihtiyacı olduğunu ve öğretmen ataması için istekli davrandığını bildiğini anlatan İrgil, “Maliye Bakanlığı’nda atama tıkayor. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın çıkardığı engelleri aşacağına inanıyorum. Maliye Bakanı’nın anlayışlı tutum takınarak Şubat ayında 60 bin atamanın olmasa da en az 30 bin atamanın yapılmasını arzu ediyoruz. Benim tahminim, hükümet, maksimum 15 bin atamaya izin verecektir. Bu, hiç yoktan iyidir. Öğretmen ihtiyacı sorununu çözmeye yetmez ama evet düşüncesindeyim” diye konuştu.