15 tatil ne zaman? 2018 sömestr tatili için geri sayım başladı

Okuldan, sınavlardan, derslerden sıkılan öğrenciler 15 tatil ne zaman başlayacak diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yarı yıl tatili için tarih belirledi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanla beklediği sömestr tatili ne zaman sorusunun cevabı...

Öğrenciler ve öğretmenler şimdiden 15 tatil ne zaman başlayacak diye soruyor ve tatil planı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim tarihlerinde 2018 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı da yer alıyor. Peki sömestr tatili ne zaman? Öğrenciler yarı yıl tatiline ne zaman giriyor? İşte detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018’DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018’de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil