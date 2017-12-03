15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Yarı yıl tatili yaklaşırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler 15 tatil ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. İşte 15 tatil tarihi ve ayrıntılar...

Bir an önce tatil yapmak isteyen heyecanlı öğrenciler 15 tatil ne zaman diye soruyor. MEB okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt verdi ve 15 tatil tarihlerini açıkladı. Öğrenciler, öğretmenler tatil planları yapmaya başladı. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması….

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

BU SENE RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? İŞTE 2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil