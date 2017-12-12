15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması ve 2018 resmi tatil günleri

15 tatil yaklaşıyor. Hem öğrenciler hem velileri tatil programı yapmak için 15 tatilin ne zaman olduğunu merak ediyor. Sömestr ayın kaçında? Okullar ne zaman kapanacak? İlk dönem ne zaman bitiyor? gibi pek çok soruya cevap ve 2018'in resmi tatil günleri haberimizde..

Yarıyıl yani sömestr tatiline sayılı günler kaldı. Sömestrde ne yapacağını planlayan öğrenci ve veliler okullarda ilk dönemin ne zaman sona ereceğini de merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. Peki okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Okulların kapanma tarihi belli mi? İşte MEB açıklaması ve 2018 yılının resmi tatil günleri…

Mevcut eğitim yılının Ocak-Şubat aylarını kapsayan iki haftalık döneme yarıl tatili yani sömestr olarak adlandırılır. Bu yarıyıl tatili hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsattır. 15 tatil her yıl MEB tarafından belirlenir. Tarihleri belirleyen MEB oluşturduğu takvimle bu tarihleri açıklar. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması ve resmi tatiller…

karneler ne zaman alınacak

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017’de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

15 TATİL ÖNERİLERİ

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

2018 YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil