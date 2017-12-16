15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili (Sömestr) ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman alınacak?

Eğitim öğretim yılının ilk dönemi ne zaman bitecek? 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? soruları hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler tarafından en sık sorulan sorulardan bazıları. İşte tüm bu soruların cevabını haberimizde bulabilir tatil planlarınızı netleştirebilirsiniz. İşte 2018 ılı tatilleri ve ayrıntılar...

15 tatildedinlenmeyi ve eğlenmeyi planlayan öğrencilerin merakla bekledikleri sömestr yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? İşte okullar ne zaman tatil olacak? sorusunun yanıtı İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen 2018 yılı tatilleri ve detaylar…

Okuldan, sınavlardan, derslerden sıkılan öğrenciler 15 tatil ne zaman başlayacak diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. Yarıyıl tatilinin tarihi belli mi? MEB’in paylaştığı bilgilere göre 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr) ne zaman başlıyor, soruları cevabını buldu. İşte MEB 15 tatil tarihleri…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2018’DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017’de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018’de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil