15 tatilde geri sayım başladı! Karneler ne zaman alınacak? Takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır?

Öğrenciler yeni yıla sayılı günler kala 15 tatil ne zaman? Karneleri almaya kaç gün kaldı? gibi sorularla Google üzerinden arama yapmaya başladılar bile. Geri sayımın hızla devam ettiği bu günlerde teşekkür ve takdir almanın hesaplarını da yapıyor. İşte hesaplama bilgileri...

Hem öğrencileri hem velileri hem de öğretmenleri yakından ilgilendiren sorulardan biri de Karneler ne zaman alınacak? ve 15 tatil ne zaman başlıyor? soruları. MEB 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı MEB çalışma takviminde de yer alıyor. İşte o tarih

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

YARI YIL TATİLİ UZAYACAK MI?

MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA KRİTERLERİ

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85’ten düşük fakat 80’den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.