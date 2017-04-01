2016-2017 milli eğitim istatistikleri yayınlandı

MEB, milli eğitim istatistiklerini yayınladı. 2016-2017 eğitim yılında toplam 17 milyon 319 bin 433 öğrenci bulunurken, okul sayısı da 62 bin 250 olarak gerçekleşti.

MEB, milli eğitim istatistiklerini yayınladı. 2016-2017 eğitim yılında toplam 17 milyon 319 bin 433 öğrenci bulunurken, okul sayısı da 62 bin 250 olarak gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 1’inci dönem örgün eğitim Milli Eğitim istatistiklerini yayınladı. Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde örgün eğitimde öğrenci sayısı 17 milyon 319 bin 433 olurken, bunun 8 milyon 960 bin 11’i erkek, 8 milyon 359 bin 422’si kız öğrenciden oluştu. Bu dönemde 987 bin 503’u kadrolu, 17 bin 877’si sözleşmeli olmak üzere toplam öğretmen sayısı 1 milyon 5 bin 380 oldu. Okul sayısı 62 bin 250, derslik sayısı ise 682 bin 761 olarak gerçekleşti.

Öğrencilerin 14 milyon 684 bin 664’ü resmi, 1 milyon 204 bin 963’ü özel okullarda, 1 milyon 429 bin 806’sı da açık öğretimde eğitim görüyor.

Okul öncesi eğitim gören öğrenci sayısı 1 milyon 315 bin 854 iken, 4 milyon 970 bin 160 öğrenci ilkokul, 5 milyon 519 bin 688 öğrenci ortaokul, 5 milyon 513 bin 731 öğrenci de lise de eğitim görüyor.

İlkokulda eğitim gören öğrencilerin 4 milyon 756 bin 977’si resmi, 213 bin 183’ü özel, ortaokulda eğitim gören öğrencilerin 5 milyon 89 bin 203’ü resmi, 287 bin 928’i özel, 142 bin 557’si ise açık öğretim ortaokulunda eğitim görüyor.

Liselilerin 3 milyon 726 bin 41’i resmi, 500 bin 441’i özel, 1 milyon 287 bin 249’u ise açıköğretim lisesinde bulunuyor.

Lisede eğitim görenlerin 2 milyon 912 bin 93’ü genel, 1 milyon 967 bin 232’si mesleki ve teknik, 634 bin 406’sı ise din öğretiminde eğitim görüyor.

Toplam 10 bin 596 lise 189 bin 783 dersliğin bulunduğu lisede, 8 bin 19 resmi, 2 bin 576 özel, 4 bin 36 mesleki ve teknik, bin 408 de imam hatip lisesi bulunuyor.