2017 TUS sınav sonuçları açıklandı! 2017 STS Tıp Doktorluğu ve 2017 TUS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek

Uzman doktor olmak isteyen Tıp Fakültesi mezunu adayların girdiği TUS sınav sonuçları açıklandı. Ayrıca 2017 STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları da ÖSYM resmi sitesinden duyuruldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı iki sınav iptal edildi. İşte TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS Sonbahar Dönemi ) ve 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) sonuçları açıklandı. Klinik Tıp Bilimleri testinin 27. ve 107. soruları iptali edildi. Aşağıda bulunan linkten 2017 STS Tıp Doktorluğu ve 2017 TUS sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet adresinde 2017-TUS ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Duyuruya göre, 2017-TUS ve 2017-STS'ye açılan davalar sonucunda Ankara 8. İdare Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan 27. ve 107. soruların iptaline karar verildi.

2017 TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ANKA