2018 KPSS sınavı ne zaman? Lise mezunları ve üniversite mezunları için KPSS başvuru tarihleri…

KPSS'ye girerek hayallerindeki puanları almak ve kamu personeli olmak isteyen adaylar sınav başvuru tarihlerini araştırıyor. 2018 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2018 KPSS sınavı tarihlerini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmayı sağlayan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hakkında merak edilen bütün soruların cevabı haberimizde.

Memur olmak isteyenlerin merakla beklediği KPSS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı belli oldu. ÖSYM, 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini açıkladı. KPSS lisans (üniversite) KPSS ön lisans (iki yıllık üniversite) ve KPSS lise sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte KPSS hakkında her şey…

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

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2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, adaylar için sınava ilişkin bazı uyarılarda bulundu. İşte ÖSYM tarafından gerçekleştirilen o açıklama:

“2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde, 21 Mayıs 2017, 27 Mayıs 2017 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 16 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 21 Mayıs 2017 tarihinde sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2017-KPSS Lisans Kılavuzunda ayrıntılı bilgiler yer almakta olup sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.”

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleritarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvurumerkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yeralacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek