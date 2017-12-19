21. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sözlü mülakat tarihi belli oldu mu?

Polis olmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen POMEM sınavlarına katılıyor. POMEM'e başvuru yapan ve fiziki yeterlilik sınavını geçen adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklar. 21. dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

POMEM toplamda 13 bin adayı akademide eğitmek üzere alacak. POMEM başvurusunda bulunan adaylardan fiziki yeterlilikleri sağlayanlar sözlü mülakata katılmaya hak kazandı. Peki 21. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte POMEM hakkında ayrıntılar…

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 10 bin erken, bin kadın, önlisans mezunu bin 800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 13 bin polis alımı yapılacağı duyurulmuş daha sonra başvuruların alınmasının ardından fiziki yeterlilik sınavı duyurusu yapılmıştı. Adaylar şimdi de sözlü mülakat sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Fakat Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden mülakat sınavı tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PMYO NEDİR?

PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.