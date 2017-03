Abdulkadir Özbek: ‘Öğretmen çok , öğretmen yok’

Geçtiğimiz haftalarda alan bilgileri sonuçlarıyla ortaya çıkan ürkütücü tablo öğretmenlerin alan bilgilerinin çok yetersiz olduğunu gösterdi. MEB verilerine göre geçen yıl öğretmen olmak için girilen sınavlarda adaylar kendi alanlarıyla ilgili soruların birçoğunu cevaplayamadı. En başarısız olan adaylar, lise matematik öğretmenleri oldu. Alan sınavlarında kendilerine sorulan 50 sorudan ortalama 9’unu ancak doğru cevapladılar. En başarılılar ise 50 sorudan ortalama 32’sini yapan Türkçe öğretmenleri oldu.

Bu konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Vizyon Koleji Genel Müdürü Abdulkadir Özbek “Öğretmenlerle ilgili durum gerçekten içler acısı. Mesele diploma vermek değil nitelikli bir şekilde öğretmen adaylarının mezun olmasını sağlamak. Eğitim gibi ciddi bir konuda geleceğimi şekillendirecek öğrencilerimizi emanet edeceğimiz öğretmen adaylarının çok daha donanımlı mezun olmasını sağlamak zorundayız. Eğitim fakültesinin giriş ve çıkış şartlarının zorlaştırılması ve fakültelerde verilen eğitimin içinde bulunduğumuz çağa uygun hale getirilmesi ile nitelikli öğretmen adayları mezun edebiliriz.” dedi

Vizyon Koleji altın arar gibi öğretmen arıyor!

Özbek “Vizyon Koleji olarak biz de nitelikli öğretmen bulmakta zorluk çekiyoruz. Maalesef başvuruda bulunan öğretmenlerle yaptığımız mülakatlarda çağın gerektirdiği donanıma sahip olmadıklarını üzülerek görüyoruz. Aylarca süren bir öğretmen alımı gerçekleştiriyor. Tıpkı altın arar gibi öğretmen arıyoruz.” dedi.

Microsoft ve Sebit'in proje okulu olan Vizyon Koleji her yıl aldığı öğretmen başvurularıyla dikkat çekiyor. Okul açıldığından beri geçen 4 yıl içerisinde 100 binin üzerinden başvuru alan Vizyon Koleji bu başvuruların içerisinden sadece 200 civarında öğretmen aldı. İki kampüsü olan bir okul için en fazla sayıda başvuruyu aldıklarını ifade eden Vizyon Koleji Genel Müdürü Abdulkadir Özbek adeta altın arar gibi öğretmen aradıklarını söyledi. Özbek, “Nasıl ki bir 1 gr altın için tonlarca madenin işlenmesi gerekiyorsa biz de en üst niteliğe sahip öğretmeni bulmak için aylar süren bir çalışma yapıyor; binlerce özgeçmişi inceliyor yüzlerce mülakat gerçekleştiriyoruz. Bu süreçlerdeki başarımızı da kariyer.net ten iki yıl üst üste aldığımız “İnsana Saygı Ödülü” ile de taçlandırıyoruz. “ dedi.

Hatırlanacağı üzere her yıl insan kaynakları uzmanları tarafından merakla beklenen İnsana Saygı Ödülleri geçtiğimiz haftalarda sahiplerini bulmuştu ve Kariyer.net tarafından verilen İnsana Saygı Ödülü bu yıl da eğitim dalında Vizyon Koleji'ne verilmişti.

İnsan Saygı Ödülü kimlere veriliyor?

Türkiye genelinde adayların başvurularını en kısa sürede yanıtlayan, en çok istihdam yaratan ve en çok başvuru yapılan firmalar ödül almaya hak kazanıyor. Ayrıca adaylar da oylamaya katkıda bulunuyor ve en beğenilen firma ile en beğenilen iş ilanları da ödüllendiriliyor.

Ödül verirken dikkat edilen kriterler neler?

· İstanbul merkezli firmalar için başvuru sayısının en az 10 bin, Anadolu merkezli firmalar için başvuru sayısının en az 5 bin olması,

· Başvuru yapan adayların cevaplamalarının ortalama 21 günde yapılması

· Cevaplamaların içerisinde adaya özel cevaplama oranının en az yüzde 99 ve üzerinde gerçekleştirilmesi

· En az 10 işe alımın yapılmış olması gerekiyor.

Vizyon Koleji Genel Müdürü Abdulkadir Özbek Kariyer.net'teki ilanlarına sadece geçtiğimiz yıl 31 bin 500 civarında eğitimcinin başvurduğunu söyledi. Türkiye'de başka hiçbir okulun bu kadar yüksek oranda başvuru almadığına dikkat çeken Abdulkadir Özbek, bu kadar başvuru almalarında Microsoft ve Sebit'in proje okulu olmalarının ve öğretmene en çok yatırım yapan okul olmalarının etkili olduğunu söyledi.

Nitelikli Öğretmenler Vizyon Kolejini Tercih Ediyor!

Abdulkadir Özbek şunları söyledi: “Dünyada hiçbir yerde eğitim kalitesi, öğretmen kalitesini geçemiyor. Öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması bir okulun öğretim kalitesinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu nedenle öğretmenlerimizi üst düzey 21.yüzyıl öğreticileri haline getirmek ve onları sürekli formda tutmak için Vizyoner Öğretmen Akademisi programını başlattık. Görevi, sadece öğretmen koçluğu olan, yerli ve yabancı eğitim uzmanlarının yıl boyu yaptıkları sistematik eğitim ve geri bildirimler sayesinde Vizyon Koleji, nitelikli öğretmenlerin üst düzey öğreticilere dönüştüğü bir okul haline geldi. Sonuç olarak okulumuzun öğretmen kalitesi bakımından Türkiye'nin en önde gelen okullarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Profesyonel gelişime açık üst düzey öğretmenler Vizyon Kolejini tercih ediyor. Vizyoner Öğretmen Akademisi programı yenilikçi yaklaşımı benimseyen, genç ve dinamik bir kadro tarafından yönetiliyor.

Bizce dünyanın en önemli işini yapan öğretmenlerin sistematik geribildirimlerle gelişmeye ve formda kalmaya ihtiyacı var. Vizyon Akademi eğitmenleri kampüste yıl boyu kesintisiz faaliyet gösteriyor ve sadece bu alana odaklanıyor. Eğitmenlerimiz öğretmenlere sürekli ihtiyaç analizleri yapma, profesyonel atölye çalışmaları dizayn etme, online ve yüz yüze mesleki gelişim kaynakları sağlama, birebir koçluk-mentörlük hizmeti sunma, ders gözlemleri ve geribildirimler verme gibi harika hizmetler sunuyor. Vizyon Kolejinde nitelikli öğretmenler, üst düzey öğreticilere dönüşüyor ve bu da okulun eğitim kalitesinin her zaman yüksek olmasını sağlıyor.

Vizyoner Öğretmen Akademisi programı ISTE standartlarına göre yapılandırılıp geliştiriliyor. Vizyon Koleji öğretmenlerinin profesyonel gelişimi ile ilgili çalışmalar için uluslararası deneyim sahibi akademisyenlerden de destek alınıyor.

Bu amaçla yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ASU ( Arizona State University) öğretim üyesi ve ISTE ( (Intenational Society for Technology in Education) Teacher Education birimi başkanı Dr. Teresa Foulger ile ISTE Mobile Learning birimi başkanı Diane Marie Burke Vizyon Kolejini ziyaret etti. Ziyaret sürecinde Vizyon Koleji öğretmen ve yöneticileri ile birlikte birçok workshop, mülakat ve eğitimler gerçekleştirildi. Amerikalı akademisyenler okulumuzda uygulanan eğitim modeli ve Flexa ve Vizyoner Öğretmen Akademisi programlarına tam not verdiler ve dünyaya örnek olarak gösterdiler.” Dedi.