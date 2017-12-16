Acıbademliler Anadolu Lisesi istiyor

Acıbadem Ahmet Sani Gezici Lisesi Dayanışması bugün Acıbadem’de bir basın açıklaması yaparak, 5 kilometrekarelik alanda dört imam hatip lisesi olmasına karşın bir tane bile anadolu lisesi bulunmadığını belirterek, “AVM değil, düz lise istiyoruz” dedi.

Acıbadem Ahmet Sani Gezici Lisesi Dayanışması (ASGL) yaptığı açıklamada, “Acıbadem'de, tamamı eğitim için bağışlanmış, Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı arazisinin bir kısmı ticaret / konut/ dini tesis alanına dönüştürülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 22.01.2016 tarihinde Kadıköy Belediyesi devre dışı bırakılarak yeni bir imar planı askıya çıkarılmıştır. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası plan değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile hemen dava açmıştır. Biz de, 372 mahalle sakini olarak, eğitim için bağışlanmış olan arazinin eğitim amaçlı kullanılması için plan değişikliğine itiraz eden dilekçelerimizi ÇŞB İstanbul İl Müdürlüğüne ilettik. Aynı zamanda MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile Vakıf arasında İmar Planı Değişikliği hakkında yapılan protokolde MEB'in, Acıbadem'de okul ihtiyacı kalmadığını belirten görüşüne olan itirazlarımızı yaklaşık 4000 imzalı dilekçe ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettik” denildi.

ACIBADEM'DE AVM DEĞİL, DÜZ LİSE İSTİYORUZ!

ASLG, açıklamasını şöyle sürdürdü: 4+4+4 eğitim sistemi ile birlikte, öğrencilerimizi yüksek öğrenime hazırlayan laik, bilimsel, sınavsız, parasız ve yerinde eğitim veren düz liseler kapatıldı. Çocuklarımız, imam hatip liselerine, meslek liselerine, açık liselere ya da özel okullara gitmek zorunda bırakıldı. Bizler, çocuklarımızın en temel insan hakkı olan “laik, bilimsel, sınavsız, parasız ve yerinde eğitim alma hakkı” ellerinde alınmasını istemiyoruz. Çocukların, evlerine yürüme mesafesinde AVM'ye değil, okul ihtiyacı var! Bunu yerine getirmek de Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumlulukları arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini talep eden ve yaklaşık 1000 mahalle sakininin imzaladığı dilekçelerimizi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 18 Eylül 2017 de ilettik. Acıbadem ASGL Dayanışması olarak her Cumartesi eğitim arazisinin önünde, nöbet tutarak, Acıbadem'de AVM değil, düz lise talebimizi dile getirdik. Bütün bu çalışmalarımız sonucunda açmış olduğumuz dava ile ilgili en sonunda: mahkeme, Acıbadem'de AVM'ye dur dedi. 08.11.2017 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, dava konusu planda herhangi bir kamu yatırımı planlanmadığı gibi kamu yapısı ile sınırlı olacak şekilde bir planlamanın da yapılmadığı, aksine kamu yerine özele hizmet edecek konut+ticaret alanı planlandığı gerekçesi ile imar planı değişikliğinin iptali yönünde karar vermiştir.

AHMET SANİ GEZİCİ LİSESİ'NE NE OLMUŞTU?

Acıbadem'de eğitim amaçlı olarak vakfedilen arazi, 1975 yılından beri amacına uygun şekilde kullanılagelmiştir. Arazinin 2/3'lük kısmında, bağış gerekçesine uygun olarak Kadıköy İmam Hatip Lisesi 1975'de hizmete başlamıştır. 2002'de Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı'nın verdiği onay ile Ahmet Sani Gezici Lisesi de eğitime eklenmiştir.

Vakıf arazinin bir bölümü üzerinde 2013 yılına kadar Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ahmet Sani Gezici Lisesi(Düz Lise) yan yana bulunuyordu. Bu iki okul hem Acıbadem'in hem de bölgenin eğitim gereksinimlerini karşılamış ve bölgenin iyi bilinen okulları haline gelmişlerdir. Eğitim alanı içindeki, 1/3’lük kısım ise boş olarak kalmıştır.

2014 yılında arazi üzerinde bulunan her iki okul binası, bu tarihten 2 yıl önce birer milyon TL’ye depreme karşı güçlendirilmelerine rağmen kamuoyuna hiçbir idari karar sunulmadan yıktırılmıştır ve yeni bir eğitim kampüsü inşasına başlanmıştır. Bu süreçte, okulları yıkılan İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1 yıllığına Kaptan Hasanpaşa İlköğretim Okuluna (Kaptan Hasanpaşa İÖO bu yıl imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü), Ahmet Sani Gezici Lisesi'nin 1.200 öğrencisi ise Kurbağalıdere kenarındaki Fikirtepe Kentsel dönüşüm alanına sürülmüştür. 2015 yılında, inşası biten okula sadece İHL öğrencileri geri dönmüş, Acıbadem'in akademik ve mesleki eğitimi tercih eden öğrencileri ise Fikirtepe'de bırakılmıştır.

Daha sonra, arazinin tamamının eğitim amaçlı olarak vakfedildiği bilinirken, boş tutulan 1/3'lük kısmı ki 4466 m2 ‘ye karşılık gelmektedir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Acıbadem'de emsal de teşkil edebilecek imar planı değişikliğine giderek yeni Plana göre de arazi, bağış amacı olan eğitimden koparılarak, ticarethane/konut /dini tesis alanı olarak imara açılmak istenmişti.

Şimdi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin, AVM’ye dur demesi ile 4 yıllık direnişimizi zaferle taçlandırmış olup, artık eğitim için bağışlanan araziye: laik, bilimsel, parasız, sınavsız ve yerinde eğitim veren düz lise yapılması için Milli Eğitim Bakanlığını bir kez daha göreve davet etmekteyiz.”