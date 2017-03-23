ALES 2017 ilkbahar dönemi için son başvuru günü bugün!

ALES'e girecekler için başvuru dönemi sona eriyor. Adayların bugün başvuru işelemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte ÖSYM'nin düzenlediği ALES için başvuru işlemleri ile ilgili detaylar...

ALES'e girecekler için başvuru dönemi sona eriyor. Adayların bugün başvuru işelemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte ÖSYM'nin düzenlediği ALES için başvuru işlemleri ile ilgili detaylar...

ALES 2017 için başvuru süreci bugün sona eriyor. ALES’e girmek isteyenler, ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzreinden bu gece 23.59’da kadar başvuru yapabilecekler. Aşağıdaki bağlantıodan ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS’te direkt olarak erişebilir ve listenin sonunda yer alan ALES başlığına giriş yapıp başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAV ÜCRETİ BİLGİLERİ

Sınav Ücreti:90 TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)