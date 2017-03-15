ALES başvuru dönemi başladı ve ALES başvuru kılavuzu yayımlandı

ALES İlkbahar dönemi için başvurular alınmaya başlandı. 7 Mayıs'ta yapılacak Akademizk Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular AİS üzerinden yapılıyor.

ALES İlkbahar dönemi için başvurular alınmaya başlandı. 7 Mayıs'ta yapılacak Akademizk Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular AİS üzerinden yapılıyor.

Lisansüstü eğitim almak veya üniversitede akademik bir pozisyona başvurmak isteyenlerin girmesi gereken ALES her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa yapılıyor. Bu yıl ALES ilkbahar dönemi 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ki AİS üzerinden başvurular alınmaya başlandı. ALES başvuru dönemi 23 Mart’a kadar devam edecek. Adayların aşağıdaki bağlantıodan erişebilcekleri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS’te ALES başlığına giriş yapıp başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’NİN ALES DUYURUSU

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES İlkbahar Dönemi) İlkbahar Dönemi Sınavı, 7 Mayıs 2017 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve cevaplama süresi 180 dakika (3 saat) olacaktır.

Sınava başvurular, 15 – 23 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar için Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru tarihleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek'te yer alan Kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

ALES başvuru kılavuzu için tıklayınız

ALES SINAV ÜCRETİ BİLGİLERİ

Sınav Ücreti:90 TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)