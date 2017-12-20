ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES Aday İşlemleri Sistemi sorgulama ekranı

Akademik hayata adım atmak isteyen adaylar ALES sınav sonuçları açıklandı mı diye merak ediyor. ALES 19 Kasım tarihinde yapılmıştı. ÖSYM, ALES sınav sonuçları için açıklama tarihi vermişti. İşte ALES hakkında merak edilenler...

Türkiye’de lisans eğitimini tamamladıktan sonra iş yerinde yükselmek ya da akademik hayata atılmak isteyenlerin başvurduğu ALES geçtiğimiz ay yapılmıştı. Adaylar heyecanla ALES sınav sonuçları açılandı mı diye soruyor.ÖSYM, resmi internet sitesinde ALES sınavı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. İşte ALES sınav sonuçları öğrenme linki…

2018 ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenmişti. ÖSYM, resmi internet sitesinde ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak 21 Aralık 2017 tarihini işaret etmekle birlikte bu tarihin değişiklik gösterebileceği öngörülüyor. 2018 ALES sınav tarihleri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Aşağıdaki linkten ALES sınav sonuçları açıklandığı an sonuçlara erişebilirsiniz.

ALES SINAV SONUÇLARI ÖĞREN



