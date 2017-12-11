ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları neden açıklanmadı?

İş hayatında kademe atlamak ya da akademik kariyerini sürdürmek isteyenlerin başvurduğu ALES sonuçları hala açıklanmadı. ÖSYM, ALES sonuçları açıklandığı zaman resmi internet sisteminde yayınlayacak. Peki 2017 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES hakkında ayrıntılar...

2017 ALES sınavına giren öğrenciler sonuçları heyecan ve merak içerisinde bekliyor. ÖSYM, ALES sınav tarihinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçtikten sonra sonuçların açıklanacağını bildirdi. ÖSYM, ALES sınav sonuçları için öngörülen tarihi açıkladı. İşte detaylar…

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 19 Kasım 2017 tarihinde düzenlenmişti. ÖSYM, resmi internet sitesinde ALES sınav sonuçlarının açıklanma tarihi olarak 21 Aralık 2017 tarihini işaret etmekle birlikte bu tarihin değişiklik gösterebileceği öngörülüyor. 2018 ALES sınav tarihleri hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Aşağıdaki linkten ALES sınav sonuçları açıklandığı takdirde sonuçlara erişebilirsiniz.

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