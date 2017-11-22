AÖF giriş belgesi: AÖF vize sınav yerleri belli oldu! AÖF sınavlarına girerken bunlara çok dikkat edin!

AÖF sınav giriş belgelerini çıkarmak ve sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF belgelerinin yer aldığı Anadolu Üniversitesi sitesini sıklıkla ziyaret ediyor. AÖF giriş belgesi detayları...

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu AÖF ara dönem vize sınavlarında ter dökecekler. AÖF vize sınavlarından tatmin edici notlar almayı hedefleyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini ve AÖF sınavlarının nerede yapılacağını öğrenmek için giriş belgelerini araştırıyor. Aşağıdaki link üzerinden Anadolu Üniversitesi’nin internet sistemine erişerek AÖF vize sınav giriş belgelerine ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGELERİ

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin yakından takip ettiği AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Güz Dönemi vize sınavı öncesinde binlerce öğrencinin büyük heyecanla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci portalından edinebilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi, genellikle sınava 1 hafta süre kala yayınlanmaktadır. Böylece öğrenciler sınava girecekleri merkezlere 1 hafta öncesinden gitme imkanı bulur ve sınav günü sorun yaşamaz. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sisteminden yayınlanmaktadır.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.