AÖF giriş belgesi ve giriş yerleri: AÖF vize sınavları için beklenen gün geldi!

AÖF giriş yeri sorgulama sayfası ve sınav geçme notlarına kadar AÖF hakkında merak edilen sorular Google üzerinde araştırılıyor. 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavların giriş yeri ve belgesini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. İşte AÖF giriş yerleri ve sınav giriş yeri belgesi yazdırma işlemleri...

Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler yarın önemli vize (ara dönem) sınavında ter dökecek. AÖF final sınavlarında derslerini kolayca verebilmek için yüksek puan almaya çalışacak olan öğrenciler AÖF sınav giriş yerlerini ve AÖF sınav giriş belgesini internet üzerinden araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan ve Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden yayınlanan sınav giriş yerleri ve sınav giriş beglesi haberimizde yer alıyor…

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF 4 YANLIŞ 1 DOĞRU KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Geçtiğimiz öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve üniversite giriş sınavlarında olması gereken 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerinin vize, final ve bütünleme sınavlarına getirilmişti. Adayların tepkilerine, kampanyalarına rağmen bu yıl da değişiklik yok! Açıköğretim Fakülteleri, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulunun geçtiğimiz yıl aldığı kararla sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak!

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınava nerede gireceklerini kontrol ediyorlar. “AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?” soruları cevabını buldu, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak.Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav giriş yerleri belli oldu.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti