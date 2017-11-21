AÖF giriş yerleri ve belgeleri: Açık Öğretim vize sınavı giriş belgeleri çıkarma işlemi…

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu AÖF vize sınavlarına girecek, AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu, AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl çıkarılacak? Üniversite hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler için önemli detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. AÖF vize sınavlarına girecek olan öğrenciler şimdi AÖF vize sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyolar. AÖF vize sınavı giriş belgelerini çıkarmak için de ilgili sayfaya giriş yapan öğrencilerin faydalanabileceği detaylar haberimizde…

AÖF VİZE SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ

AÖF VİZE SINAVI SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Geçtiğimiz öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve üniversite giriş sınavlarında olması gereken 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması tüm Açıköğretim Fakültelerinin vize, final ve bütünleme sınavlarına getirilmişti. Adayların tepkilerine, kampanyalarına rağmen bu yıl da değişiklik yok! Açıköğretim Fakülteleri, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde yer almaktadır. Yükseköğretim Kurulunun geçtiğimiz yıl aldığı kararla sınav değerlendirmelerinde 4 yanlış sorunun 1 doğru cevabı götürmesi uygulaması tüm açıköğretim fakültelerine getirilmesinin ardından yeni öğretim döneminde de uygulanacak!

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

ARA SINAV TARİHİ: 25-26 KASIM 2017

DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 13-14 OCAK 2018