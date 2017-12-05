AÖF için bekleyiş sürüyor… AÖF soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarından önce AÖF sınav notlarını tespit etmek isteyen öğrenciler şimdi AÖF soru ve cevaplarını araştırıyor. Açık öğretim öğrencilerinin merakla beklediği AÖF ara dönem (vize) soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF detayları...

Açık öğretim fakültesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde AÖF vize sınavlarında ter döktü. AÖF vize sınavı sonuçlarını merak eden adayların şimdiki bekleyişi AÖF soru ve cevapları. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevaplar ne zaman açıklanacak? gibi sorular Google üzerinden araştırılmaya başladı.

AÇIK ÖĞRETİM VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanıyor.AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA LİNKİ

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz. 25-26 Kasım’da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.