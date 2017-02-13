AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Ne zaman bitecek?

AÖF öğrencilerinden kayıt yenileme başvurıları alınamaya başlandı. AÖF kayıt yenileme süreci bugün başladı ve 24 Şubat'a kadar sürecek. İşte AÖF 2017 ilkbahar dönemi kayıt yenileme işlemleri yani ders kayıt ve silme, banka ödemesi ile ilgili detaylar...

AÖF öğrencilerinden kayıt yenileme başvurıları alınamaya başlandı. AÖF kayıt yenileme süreci bugün başladı ve 24 Şubat'a kadar sürecek. İşte AÖF 2017 ilkbahar dönemi kayıt yenileme işlemleri yani ders kayıt ve silme, banka ödemesi ile ilgili detaylar...

AÖF yani Açık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi için kayıt yenileme başvuruları alınmaya başlandı. AÖF’ün internet sitesinde yapılan dyuruda AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başladığı ve öğrencilere 24 Şubat Cuma gününe kadar süre tanındı açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme süreci nasıl işleyecek.

Açık Öğretim Üniversitesinde kayıt yenileme 4 adımdan oluşuyor:

Ders ekleme ve silme Banka ödemesi Kontrol işlemi Ders kitapları

Kayıt yenileme ders ekleme ve silme ile kayıt yenileme bedelinin ödenmesi ile gerçeklşiyor. İşlemlere başamak için aşağıdaki bağlantı ile AÖF aofeklesil.anadolu.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz. Ders silme ve ekleme sayfasına erişim için e-posta adresini veya T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

AÖF 2017 İLKBAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME DUYURUSU

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebilir. Ders ekle-sil işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders silme işlemi yapılması mümkün olmamaktadır. Ders ekle-sil işlemi yapmadan kayıt yenileme bedelini ödeyen öğrenciler, Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmiş sayılırlar. Öğrencilerin ileride sorun yaşamamaları için ödeme yapmadan önce http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden sorumlu oldukları dersleri mutlaka incelemeleri gerekmektedir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde kayıt yenileme bedelini ödeyen ancak tekrar ders ekle işlemi yapmak isteyen öğrenciler 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Mazeretli Ders Ekleme İşlemleri linkinden ders ekle işlemi yapabilirler. Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu, atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekle işlemi yapmaları gerekmektedir.

Ödeme bilgileri ders ekle-sil ekranında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders ekle-sil işlemini yapan öğrenciler 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler. Mazeretli kayıtların son günü olan 24 Şubat 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidirler. 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme bedelini ödemeyip sadece geçmiş dönem borç/borçlarını ödeyen öğrencilerin 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde kaydı yenilenmez.

24 Şubat 2017 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Öğretim Gideri ve Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybederler.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidirler.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından, 0850 200 46 10-19 (10 Hat) ve 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını bağlı olduğu AÖF bürosundan kayıt yenileme tarihleri içinde veya sonrasında alabilirler.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.

2017 AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15 – 16 Nisan 2017

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27 – 28 Mayıs 2017

2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı: 15 Temmuz 2017