AÖF sınav sonuçları için tarih belli mi? Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi ara dönem (vize) sınavları birkaç gün önce gerçekleşti ve öğrenciler AÖF final sınavlarına iyi notlarla girebilmek için çaba sarfetti. Şimdi araştırılan soru ise AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?
AÖF sınav sonuç, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF VİZE SONUÇLARI KONTROL SAYFALARI
AÖF sınav sonuçları “https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” adresinden ya da “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.
SINAV SONUÇ İTİRAZI
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.