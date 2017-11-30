AÖF sınav sonuçları için tarih belli mi? Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları ne zaman?

AÖF'de geçtiğimiz hafta sonu öğrenciler sınav stresi yaşadı. Şimdi AÖF ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair net bir açıklama var mı? Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte AÖF öğrencilerinin büyük ilgiyle araştırdığı soruların cevapları...

Açık Öğretim Fakültesi ara dönem (vize) sınavları birkaç gün önce gerçekleşti ve öğrenciler AÖF final sınavlarına iyi notlarla girebilmek için çaba sarfetti. Şimdi araştırılan soru ise AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav sonuç, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF VİZE SONUÇLARI KONTROL SAYFALARI

AÖF sınav sonuçları “https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim” adresinden ya da “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.