Tıkla AÖF vize sonucu öğren! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF Bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav sonuçlarını öğretnmek isteyenler Anadolu Üniversitesi'nin sitesine akın etti. Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim hayatına devam eden bir çok öğrenci örgün eğitim gördüğü bölümlerin yanında kariyerine katkıda bulunması için ikinci bir bölüme Anadolu Üniversitesi'nden devam ediyor. Yoğun temponun araasında AÖF sınavına zaman ayıran öğrenciler sonuçları öğrenerek emeklerinin karşılığını merak ediyor. İşte Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı…
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA LİNKİ
25 – 26 Kasım tarihleri arasında yapılan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları açıklandı. Yukarıdaki linkten vize sınavı sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı
AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NEREDE?
NOT ORTALAMASI VE DERS TEKRARI
Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 – 14 Ocak 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018