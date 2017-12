Tıkla AÖF vize sonucu öğren! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF vize sınavı sonuçları Anadolu Ünivesitesi tarafından açıklandı. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri merakla AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyordu. Beklenen gelişme oldu ve AÖF sınav sonuçları yayınlandı. İnternet üzerinden sınav sonucunu sorgulamak isteyen AÖF öğrencileri için link haberimizde. İşte AÖF vize sonuçları...

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF Bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF sınav sonuçlarını öğretnmek isteyenler Anadolu Üniversitesi'nin sitesine akın etti. Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim hayatına devam eden bir çok öğrenci örgün eğitim gördüğü bölümlerin yanında kariyerine katkıda bulunması için ikinci bir bölüme Anadolu Üniversitesi'nden devam ediyor. Yoğun temponun araasında AÖF sınavına zaman ayıran öğrenciler sonuçları öğrenerek emeklerinin karşılığını merak ediyor. İşte Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA LİNKİ

25 – 26 Kasım tarihleri arasında yapılan Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları açıklandı. Yukarıdaki linkten vize sınavı sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

NOT ORTALAMASI VE DERS TEKRARI

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 – 14 Ocak 2018

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018