AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? Açık Öğretim Fakültesi vize sonuçları ne zaman yayınlacak?

AÖF sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. AÖF vize sınavlarına giren öğrenciler emeklerinin karşılıklarını alıp alamadıklarını merak ediyor. Şimdi öğrencilerin akıllarındaki sorulardan bir tanesi "AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" diğeri ise "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?".... İşte AÖF detayları...

AÖF sınavının sona ermesi ile birlikte yüz binlerce adayın ilk merak ettiği konu AÖF sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF soru ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayıp öğrenebilirsiniz. AÖF sonuçları ise yine haberimizdeki linkten açıklanacak.

AÖF SORU VE CEVAPLAR

AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz ise aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI

SINAV SORU VE CEVAPLARI İLE SINAV SONUÇLARININ İNTERNETTE YAYIMLANMASI

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.