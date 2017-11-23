AÖF vize sınav giriş yerleri ve giriş belgesi: AÖF’de yanlışlar doğruyu götürecek mi?

Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler bu hafta sonu önemli bir sınavda ter dökecek. AÖF vize sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek ve öğrenciler AÖF final sınavlarında derslerini kolayca verebilmek için yüksek puan almaya çalışacak. AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF sınav giriş belgelerine dair detaylar haberimizde...

AÖF vize sınavları bu hafta gerçekleşecek ve sınava girecek öğrenciler büyük bir merakla sınav yerlerini araştırıyor. Ayrıca AÖF vize sınavlarına giriş yapmak için AÖF sınav giriş belgesi de kesinlikle gerekiyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrencilecek ve AÖF sınav giriş beglesi internet üzerinden nasıl edinilecek. İşte merak edilen ayrıntılar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ (TIKLA ÖĞREN)

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi, genellikle sınava 1 hafta süre kala yayınlanmaktadır. Böylece öğrenciler sınava girecekleri merkezlere 1 hafta öncesinden gitme imkanı bulur ve sınav günü sorun yaşamaz. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sisteminden yayınlanmaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.