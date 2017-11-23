AÖF vize sınav giriş yerleri ve giriş belgesi: AÖF’de yanlışlar doğruyu götürecek mi?

AÖF vize sınavları bu hafta gerçekleşecek ve sınava girecek öğrenciler büyük bir merakla sınav yerlerini araştırıyor. Ayrıca AÖF vize sınavlarına giriş yapmak için AÖF sınav giriş belgesi de kesinlikle gerekiyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri nereden öğrencilecek ve AÖF sınav giriş beglesi internet üzerinden nasıl edinilecek. İşte merak edilen ayrıntılar…
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ
AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ (TIKLA ÖĞREN)
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
2017-2018 AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. AÖF sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi, genellikle sınava 1 hafta süre kala yayınlanmaktadır. Böylece öğrenciler sınava girecekleri merkezlere 1 hafta öncesinden gitme imkanı bulur ve sınav günü sorun yaşamaz. AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci sisteminden yayınlanmaktadır.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.