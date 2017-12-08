AÖL sınav giriş yerleri: Açık lise sınav giriş belgeleri… AÖL’de bu detaya dikkat!

Açık Öğretim Lisesi sınavları yarın gerçekleşecek. Açık lise sınavlarına girecek olan öğrenciler şimdi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgelerine dair detayları araştırıyor. Lise hayatını açıktan sürdüren öğrenciler için büyük önem arz eden AÖL sınav yerleri haberimizde...

Açık Öğretim Lisesi sınavları yarın ve pazar günü gerçekleşecek. Şimdi açık lise öğrencilerinin merak ettiği konu ise sınava nerede girecekleri… AÖL sınav giriş yerleri belli oldu, haberimizdeki link üzerinden Açık Öğretim Lisesi sınavları giriş yerlerine ve sınav giriş belgelerine erişebileceksiniz. Ayrıca sınav girişinde bazı detaylar önem taşıyor. İşte AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri…

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI VE SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÇIK LİSE SINAVINDA BU DETAYLARA DİKKAT!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek. Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÇIKÖĞRETİM AÇIK LİSE SINAVI SAAT KAÇTA?

Açıköğretim sınavı sabahki oturumu saat 9.30’da başlayacak öğlen oturumu ise saat 14.00’de başlayacak. Adayların sınava girerken; Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Geçici Kimlik Belgesi, Pasaport, veya Sürücü Belgesi herhangi birini ) yanında bulundurmaları gerekmektedir. Öğrenci Kimlik Kartını yanında bulundurmaları da yararlarına olacaktır.