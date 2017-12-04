AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açık Lise sınav giriş yerleri sorgulama

Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) okuyan öğrenciler sınav giriş yerleri açıklandı mı diye merak ediyor. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2017-2018 Eğitim Öğreti yılı 1. dönem sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖL öğrencileri sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirler. İşte AÖL hakkında ayrıntılı bilgiler...

Öğrenim hayatını Açıköğretim Lisesi’nde devam ettiren öğrenciler 2017 AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunu soruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınav giriş yeri sınavdan kısa bir süre önce açıklanıyor. Haberimizden AÖL sınav giriş yeri sorgulama ekranına ulaşabilir sınava gireceğiniz okulu öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Açık Lise birinci dönem sınavları 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.

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AÇIKÖĞRETİM LİSELERİNDEN MEZUN OLMA PUANLARI

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.