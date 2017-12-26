İşte AÖL sınav sonuçları! MEB Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı (AÖL öğrenci girişi)

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise 9-10 Aralık birinci dönem sınav sonuçlarına, AÖL sınav sonuçları görüntülene ekranı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Liseyi dışardan tamamlamak isteyen adaylar verdikleri emeğin karşılığını alıp almadıklarını öğrenmek istiyor. İşte AÖL Öğrenci Girişi ve AÖL ile ilgili son gelişmeler...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından heyecanla beklenen AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı nasıl görüntülenir? İşte AÖL Öğrenci Girişi…

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL’ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Adayların sınav sonuçlarını görüntüleyebilmeleri için http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden Öğrenci Numarası ve şifrelerini girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında Ders Bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL HAKKINDA



Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER

İşte MEB tarafından mobil uygulama ile ilgili yapılan açıklama;

Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;