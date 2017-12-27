AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sonuç sorgulama sistemi MEB bağlantısı…

AÖL sonuçları açıklandı! Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen öğrenciler MEB'in son dakika açıklamasıyla AÖL sınav sonuçlarına ulaştı. Öğrencilerin erişimine açılan Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını kolayca haberimizden kontrol edebilirsiniz. İşte AÖL sınav sonuçları...

Açık lise öğrencilerini sevindiren haber geldi. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlari AÖL sistemi üzerinden yayınlandı. AÖL sınav sonuçlarını sorgulama isteyen öğrenciler internete akın etti ve sonuçları araştırmaya başladı. . AÖL sınav sonuçlarını görmek için aşağıda linkini verdiğimiz AÖL öğrenci sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenci numarası ve şifresini girmeniz yeterli olacaktır. İşte sonuçlar…

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÇIK LİSE SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Açıköğretim sınavının soruları ve cevapları yayınlandı. AÖL sınavına giren binlerce öğrenci ise soruları ve cevapları araştırmaya tüm hızla devam ediyor. AÖL sınav soruları ve cevaplarına http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİLERİN DİKKATİNE!

Üniversiteyi kazanmış ve 09 – 10 Aralık 2017 tarihinde yapılan sınav sonucunda mezuniyet hakkını kazanan öğrencilerimizin mezuniyet işlemleri tamamlanmış olup, bu öğrencilerin sayfalarında mezun ibaresi yazmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerimiz tüm halk eğitim merkezlerinden çıkma belgesi veya e – Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgelerini alabileceklerdir.