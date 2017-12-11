AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem soru ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu AÖL 1. dönem sınavlarında ter döktü. Açık lise öğrencilerinin sınav sonuçlarını bekleyiş süreci başladı. AÖL sınav sonuçlarından önce notlarını tespit etmek isteyen öğrenciler ise açık lise soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınmanmadığını merak ediyor. İşte AÖL hakkında merakla beklenen detaylar...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları 9-10 Aralık tarihinde yapıldı. Şimdi sınav giren öğrenciler “AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” diye merak ediyor. Yüz binlerce öğrenci AÖL sınavına girdi ve şimdi sabırsızlıkla sınav sonuçlarını bekliyor. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını nasıl kontrol edecek? İşte AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

AÖL 1. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

01-02 Temmuz 2017 tarihinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2016-3 dönem sınav soruları ve cevap anahtarı 4 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Yine benzer bir tarihte soru cevapların açıklanması bekleniyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık’ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat MEB Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 iş takvimini henüz yayınlamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı görülemiyor, ancak sınav sonuçlarının 20 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.