AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise öğrencilerinin sabırsız bekleyişi…

Açık lise üzerinden eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler şimdi AÖL sınav sonuçlarının ne zaman MEB tarafından yayınlanacağını araştırıyor. AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. İşte merakla araştırılan AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar...

Yüz binlerce öğrenci lise hayatılarını AÖL üzerinden sürdürüyor. Senede 3 dönem olarak gerçekleşen açık lise eğitim takviminin ilk dönem sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan AÖL sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bazı tahminler bulunuyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖL sonuç tarihine ilişkin tahminler bulunuyor. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık'ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat MEB Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 iş takvimini henüz yayınlamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı görülemiyor, ancak sınav sonuçlarının 20 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.