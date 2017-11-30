AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri belirlendi mi? Açık lise detayları…

Lise hayatını açıktan sürdüren AÖL öğrencileri için AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak sorusu gündeme geliyor. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açık lise sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl çıkarılacak? İşte merak edilenler...

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrenciler, haberimizde yer alan link üzerinden AÖL sistemine giriş yaparak sınavlara nerede gireceklerini öğrenebilecekler. AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı ancak sınav tarihinden bir hafta önce belli olması bekleniyor. İşte AÖL 2017-2018 sınavlarıyla ilgili ayrıntılar…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız, karşılaştığınız bu ekrandaki Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve şifre boşluklarını doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.